خطأ من ريال مدريد بشأن قميص الاحتفال بالليجا

وقع نادي ريال مدريد الإسباني في خطأ غير مقصود بشأن تسريب قميصه الذي سيحتفل به بعد التتويج بلقب الدوري.





ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صورة للقميص المخصص لاحتفال الريال بلقب الدوري، تم التقاطها من تطبيق متجر النادي الملكي الرسمي، تم نشرها بالخطأ، قبل أن تحذف في وقت لاحق.





ويحمل القميص رقم 34 في الخلف مع كلمة "الأبطال"، في إشارة لمجموع ألقاب الريال في الدوري، ومحدد ثمنه بـ109.95 يورو.





ويتصدر ريال مدريد فرق الدوري برصيد 83 نقطة وبفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين.





وتبدو فرصة النادي الملكي كبيرة للغاية في حسم تتويجه اليوم بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي بعدد مرات التتويج بلقب "الليغا"، ويوسع الفارق عن أقرب مطارديه برشلونة صاحب الـ26 لقبا.





ويحتاج الريال لنقطتين فقط من أصل 6 متاحة في مباراتيه المقبلتين لحسم تتويجه باللقب.





ويكفي الفريق الملكي الفوز اليوم على ضيفه فياريال "الغواصات الصفراء" ليتوج رسميا، قبل جولة من نهاية المسابقة، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة، أو نتيجة مباراتي غريمه برشلونة.



