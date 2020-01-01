"الشباب المصري" ببورسعيد : اجتماع السيسي بالقبائل الليبية أثبت ريادة مصر بالشرق الأوسط

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قال سامي الرشيدي - رئيس الهيئة الإستشارية لمجلس الشباب المصري ببورسعيد، إن إجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بالقبائل الليبية دليل على ريادة مصر بالشرق الأوسط.



وأضاف "الرشيدي"، أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال إجتماعه مع القبائل الليبية أكدت علي دور مصر الفاعل في المنطقة وحماية الأراضي العربية للدول الشقيقة لاسيما التي تخص أمنها القومي.



وأوضح محمد سليمان - وكيل مجلس الشباب المصري ببورسعيد، أن رسائل شيوخ القبائل الليبية تؤكد علي قدرة مصر العسكرية في حماية ليبيا وأهلها من أيادي الإرهاب الغاشم والمليشيات المسلحة.



وأشار إلي أن ما جاء به مؤتمر الرئيس السيسي بالقبائل الليبية من نتائج كحماية الأمن الليبي من يد المرتزقة المسلحة، وأن مصر قادرة علي تغيير المشهد العسكري دخل الأراضي الليبية بسرعة، يدل على ريادة مصر عربيا وأفريقيا.



السيد الرئيس: "إن الخطوط الحمراء التي أعلناها في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، الا ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي"



التقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد".



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السيد الرئيس اكد خلال لقاء "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" بحضور السادة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة، علي ان الهدف الاساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللاجيال القادمة من ابنائه، وإن الخطوط الحمراء التي أعلنه سيادته من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، الا ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، اعرب مشايخ واعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة اراضي بلاده