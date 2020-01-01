حشيش: موجة ثانية لفيروس كورونا للدول المتهاونة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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حذر علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، من إمكانية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الموجة قد تحدث في بعض الدول التي تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال حشيش في لقائه ببرنامج "دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " الفيروس قادر على إصابة أكثر من شخصين على مستوى العالم وهذه نسبة مخيفة".

وأضاف " الانتقال عن طريق الهواء موجود في عائلة كورونا في بعض التدخلات الطبية داخل المنشات الصحية، ولكن بعض العلماء طالبوا منظمة الصحة العلمية بالإعلان عن أدلة لانتقال كورونا عبر الهواء".

وفي ذات السياق أشار مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن هناك 1700 تجربة إكلينيكية للوصول لدواء كورونا، قائلا "نسعى للتسريع بالتجارب للوصول لنتائج بشأن الفيروس، وهناك 160 لقاح في طور التجارب الإكلينيكية".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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