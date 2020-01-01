حشيش: تراجع الإصابات بكورونا في مصر مبشر.. والحذر مطلوب

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قال علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تراجع الإصابات بكورونا في مصر مبشر، ولكن يجب الحذر والتعامل مع هذه الأرقام بنظرة أمل والدليل الآخر هو خروج بعض مستشفيات العزل وعودتها لأداء عملها بصورة طبيعية.

وأضاف حشيش في لقائه ببرنامج "دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " الأرقام مفرحة، ولكن محتاجين أن نأخد هذه الأرقام بنظرة أمل، وهذه الأرقام تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، ولكن محتاجين نصبر شوية لضمان استمرار انخفاض الأرقام".

وتابع "تحقيق القيود دون إجراءات احترازية قد يزيد من عدد الإصابات"، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن بعض الدول التي خففت إجراءات الحظر عانت من تصاعد الإصابات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولكن إعداد الإصابات بكورونا في مصر منذ تخفيف الإجراءات جيدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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