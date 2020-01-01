سعد لمجرد يكشف أسرار وكواليس خاصة بأغنيته "عدى الكلام"

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كشف الفنان سعد لمجرد، كواليس أغنيته "عدى الكلام"، قائلا: "إن ردود الأفعال للأغنية منذ طرحها كانت إيجابية،ولقى تفاعل من الجمهور المصري".





وأوضح "لمجرد"، أنه منذ أغنية "أنت معلم"، وهو يجد جمهور مصري بتابعه، وتحدث عن كيف جاءت له هذه الفكرة قائلا: "أنا كنت حابب أغني بالمصري واتعاملت مع أساتذة كبار واعطوني كزة أغنية واختارت عدى الكلام".





وأشار إلى أن أغنية "عدى الكلام"، كانت تسمى بـ"ابن ناس"، ولكن تم تغييرها قائلا: "حسيتها ابن ناس".





وذكر سعد لمجرد متحدثا عن كليب الاغنية، قائلا: "كنت هعمل رقصات كده، ولكن الفكرة اتغيرت، بسبب كورونا مكانش ينفع نعمل جمهور.. لازم نطلع بفكرة أكون لوحدي في السيرك لتفادي الفيروس".





وقال سعد لمجرد، سر من أسرار تسجيل الأغنية، وهو أن فكرة "الجزمة" في آخر الكليب، وهي لكي يقومو بإجراء شئ مبهج في الكليب، وكان يوجد أكثر من نهاية للكليب ولكنهم توصلو إلى هذه النتيجة لأنها مضحكة.