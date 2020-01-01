"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية خالد سليم الجديدة

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كشف الملحن عمرو الشاذلى، تفاصيل تعاونه مع الفنان خالد سليم، في عمل أغنية جديدة لهم، موضحاً أنها ستطرح خلال الفترة المقبلة.



وقال عمرو الشاذلي، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، اتعاون مع خالد سليم، في أغنية جديدة بعنوان "ياجميل"، تقع في إطار الفرح والبهجة، والأغنية من كلمات خالد فرناس، وتوزيع محمد مجدي، ومن ألحانه.



وكان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل"، من تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه منذ أسابيع، وشارك خالد فى بطولته درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض ومها نصار وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد أحمد ماهر وأحمد كرارة وهاجر الشرنوبى ومحمد لطفى شاهين وأحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.