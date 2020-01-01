تورينو يقهر جنوي بالثلاثة في الدوري الإيطالي

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
حقق تورينو فوزًا عريضًاعلى ضيفه جنوى بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم تورينو عن طريق لاعبه جيلسون بريمر في الدقيقة 32، قبل أن يعزز زميله ساسا لوكيتش تقدم فريقه في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل أندريا بيلوتي الهدف الثالث لتورينو، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع تورينو رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

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