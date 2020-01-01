محمد عبد الغني.. الجوكر الهادئ عاشق القميص الأبيض

جاء في هدوء تام على غير العادي والمتوقع، وعلى عكس ما يحدث في صفقات نادي الزمالك، التي اشتهرت بالضجة الإعلامية الكبيرة ظهر المدافع الشاب في أفضل شكل ممكن، حيث وصل إلى قلوب الزملكاوية بشكل سريع جداً، بالرغم من عدم وجود ضجه إعلامية كبيرة خلال انتقاله إلى القلعة البيضاء.





محمد عبد الغني مدافع الزمالك الذي نجح في فرض اسمه بقوة على تشكيل الفارس الأبيض خلال السنوات الأخيرة، ليكون واحد من أهم العناصر الدفاعية في مصر بشكل عام وفي الزمالك بشكل خاص رفقة الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش.





ويحتفل اليوم عبد الغني بعيد ميلاده السابع والعشرين بالقميص الأبيض، وذلك بعد أن حفر اسمه بحروف من نور في قلوب الجماهير البيضاء، حيث ارتبط اسم عبد الغني بشكل مستمر في تتويج القلعة البيضاء بالبطولات، حيث نجح في الفوز مع الفريق ببطولتي كأس مصر والكونفدرالية الأفريقية والسوبر المصري السعودي، والسوبر الأفريقي والمصري.





واشتهر عبد الغني بالـ"جوكر" نظراً لامكانياته الكبيرة التي تؤهله للعب في أكثر من مركز، حيث يلعب في مركز المدافع والظهير ولاعب الوسط المدافع، بالإضافة إلى جودته الكبيرة في تنفيذ أفكار المدير الفني للفريق.





خطوات قليلة وسريعة قادت عبد الغني للتواجد ضمن قائمة المدافعين الأفضل داخل مصر، وذلك بعد أن بدأ مشواره مع نادي سوهاج، ثم انتقل إلى نادي مصر قبل الظهور بالقميص الأبيض بعد ترشيح خالد جلال مدرب الزمالك السابق.





"غنوه الهادي" هكذا لقبه لاعبو الزمالك بعد أن اشتهر بهدوئه الشديد داخل الملعب مهما كانت الأمور والأحداث ساخنة أو كان الفريق متأخر في النتيجة.





السهل الممتنع، الهدوء داخل وخارج الملعب، عدم الظهور إعلاميًا، التركيز في التدريبات، عدم إثارة المشاكل، كلها صفات المدافع الهادي محمد عبد الغني.



