إيبار يهزم بلد الوليد بالثلاثة في الدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
تمكن إيبار من تحقيق الفوز علة ضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وارتفع رصيد إيبار، الذي حقق فوزه الحادي عشر في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على بلد الوليد، صاحب المركز الخامس عشر.

وخاض كلا الفريقين المباراة بأعصاب هادئة بعد تأكدهما من بقائهما في المسابقة وعدم هبوطهما للدرجة الثانية منذ الجولة الماضية.

وبادر بيدرو بيجاس بالتسجيل لمصلحة إيبار في الدقيقة 21، ثم أضاف زميله الياباني تاكاشي إنوي الهدف الثاني في الدقيقة 28، غير أن سيرجيو غوارديولا نافارو أشعل المباراة من جديد، عقب تسجيله هدفاً لبلد الوليد في الدقيقة 71 إثر متابعته لركلة الجزاء التي أهدرها.

وبينما حاول بلد الوليد إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، حسم إيبار النقاط الثلاث لصالحه، عقب تسجيل لاعبه الأرجنتيني بابلو دي بلاسيس الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

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