أسعار الدولار تتحول للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:21 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
تحولت أسعار الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية، بعد أن تراجعت خلال التعاملات عقب بيانات اقتصادية كشفت عن زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 7.5 بالمائة بأكثر من المتوقع، كما زادت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة خلال يوليو .

فيما أظهرت بيانات أخرى، تراجع بأقل من التقديرات لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، كما هبط النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأقل من التوقعات.

وقرر المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، فيما حذرت رئيسة البنك كريستين لاجارد من عدم اليقين المتزايد بسبب الوباء.

ورغم بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية عن الربع الماضي، لكن ضعف الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم أثار القلق حول إمكانية التعافي العالمي السريع من وباء كورونا.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الورقة الأمريكية مقابل اليورو بأكثر من 0.3 بالمائة لتصل إلى 1.1377 دولار.

كما صعد الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 107.35 ين، وزاد مقابل العملة البريطانية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2550 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فلم يشهد تغييراً يذكر، حيث استقرت الورقة الخضراء عند 0.9447 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، صعد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 96.29 بعد أن سجل مستوى 95.89 خلال التعاملات.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب الزمالك.. عقوبة قوية تنتظر نجوم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ 43 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 10 ساعة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:00 م

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

07:31 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

07:57 م

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام