أسعار الدولار تتحول للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

تحولت أسعار الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية، بعد أن تراجعت خلال التعاملات عقب بيانات اقتصادية كشفت عن زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 7.5 بالمائة بأكثر من المتوقع، كما زادت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة خلال يوليو .





فيما أظهرت بيانات أخرى، تراجع بأقل من التقديرات لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، كما هبط النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأقل من التوقعات.





وقرر المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، فيما حذرت رئيسة البنك كريستين لاجارد من عدم اليقين المتزايد بسبب الوباء.





ورغم بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية عن الربع الماضي، لكن ضعف الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم أثار القلق حول إمكانية التعافي العالمي السريع من وباء كورونا.





وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الورقة الأمريكية مقابل اليورو بأكثر من 0.3 بالمائة لتصل إلى 1.1377 دولار.





كما صعد الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 107.35 ين، وزاد مقابل العملة البريطانية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2550 دولار.





وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فلم يشهد تغييراً يذكر، حيث استقرت الورقة الخضراء عند 0.9447 فرنك.





وخلال نفس التوقيت، صعد المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 96.29 بعد أن سجل مستوى 95.89 خلال التعاملات.