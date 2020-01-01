"ثقة في مصر".. أوكرانيا كنا الأوائل وصولًا لمصر والترويج آثار شغفنا

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أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية السيد GENNADY CHYJYKOV، ورئيس الرابطة الأوكرانية لمنظمي الرحلات السياحية UATO، وبعض كبار منظمي الرحلات الأوكرانيين والشركات السياحية والمستثمرين السياحيين بأوكرانيا، والأعضاء ذو الصلة بملف السياحة في غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية عن اطمئنانهم وتقديرهم للتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية المتعلقة باستئناف السياحة.



جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها السفارة المصرية في أوكرانيا بمقر غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية UCCI والتي شارك فيها اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.



وتم خلال اللقاء، عرض بعض الأفلام الترويجية لمصر ومنها فيلم "رحلة سائح" الذي أطلقته الوزارة ضمن حملة Same great feelings، والفيلم الخاص بلقطات مجموعة من السائحين الاوكرانيين خلال زيارتهم لمصر واستمتاعهم بالشواطئ الخلابة والشمس الدافئة.



ىأشاد رئيس رابطة لمنظمي الرحلات السياحية الأوكرانية، بالأفلام الترويجية التي تم عرضها والتي خلقت شغفا لديهم لزيارة مصر التي هي دائما تجذب أنظار العالم إليها، معربا عن سعادته بوضع الحكومة الأوكرانية لمصر في القائمة الخضراء مما سيكون له آثرا إيجابيا على زيادة أعداد السائحين الأوكرانيين الوافدين إلى مصر.



وأشار منظمو الرحلات إلى أن السائحين الأوكرانيين كانوا من أوائل الدول التي جاءت إلى مصر منذ اليوم الأول لاستئناف حركة السياحة الخارجية، لافتين إلى رغبة السائح الأوكراني للسفر إلى مصر نظرا لما تذخر به من مقومات جذب مختلفة، وما تتميز به من تنوع كبير في منتجاتها السياحية وخاصة السياحة الشاطئية التي تعتبر أحد الأنماط السياحية التي يقصدها السائح الأوكراني.



وأوضحوا أن كثير من السائحين الأوكرانيين يفضلون رحلات اليوم الواحد One Day Trip حيث تمكنهم من زيارة الأقصر وأسوان لمشاهدة حضارة مصر العريقة خلال تواجدهم بالغردقة، لذا ينتظرون قرار الحكومة المصرية بفتح هذه الرحلات مرة أخرى في القريب العاجل.



هذا وقد تبادل الطرفان في نهاية اللقاء الهدايا التذكارية، وقام كل منهما بدعوة الآخر لزيارة بلاده والتعرف على أهم معالمهما السياحية.



وكانت دولة أوكرانيا قد قامت أمس برفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد مما سيكون لذلك تاثير إيجابي على أعداد السائحين القادمين من أوكرانيا إلى مصر.



يذكر أن السيد Vitali Klitschko عمدة مدينة كييف استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس على حفل عشاء مع كبرى منظمي الرحلات السياحية في أوكرانيا، وذلك في أولى جولات العناني الخارجية منذ أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم.



وجاء ذلك فى إطار زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.



وشارك في الحضور الوفد المصرى المرافق للوزير، والسفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية.



وفي سياق متصل، شارك الدكتور خالد العناني، قبل حفل العشاء، في لقاء مع عمدة كييف ومنظمي الرحلات لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجال السياحة وسبل زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وزيادة أعداد السائحين الأوكرانيين الوافدين الى مصر خلال الفترة المقبلة.



وحرص الجانب الأوكراني على الإشادة بزيارة الوزير خاصة أنه أول وزير سياحة مصري يقوم بزيارة أوكرانيا منذ سنوات طويلة.



ومن جانبه، قام الوزير خلال هذا اللقاء باستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، واشتراطات السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.



وأكد على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة، مشيرا إلى أهمية السوق الأوكراني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث تأتى في المرتبة الثانية بعد دولة ألمانيا في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.



وأشار الوزير إلى أنه قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا 39 رحلة طيران منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في أوائل يوليو الجاري، وقضوا جميعا إجازة سعيدة بمصر، وأن السائحين أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر.



وتحدث عمدة مدينة كييف، عن رغبة بلاده في دعم التعاون مع مصر في مجال السياحة والآثار، معربا عن سعادته بزيارة الدكتور خالد العناني لدولة أوكرانيا.



وأشار إلى أن الشعب الأوكراني يعرف الكثير عن مصر ولديه رغبة وشغف كبير لزيارتها والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية العريقة، وأنهم يستمتعون بالاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر والمناظر الخلابة والأنماط السياحية المصرية المختلفة.