خبير: هناك مؤامرة دولية لتحويل ليبيا لمركز للجماعات الإرهابية

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قال علي طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي، إن مصر مُصرة منذ بداية الأزمة الليبية، على أن يكون الحل "ليبي- ليبي"، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، مشددًا على أن التدخلات الخارجية هي التي تزكي الصراع وأوصلت ليبيا إلى هذه الحالة التي هي عليها الآن، حيث تحولت إلى دولة فاشلة، نتيجة لنقل الجماعات الإرهابية والسياسات التي تقوم بها تركيا وقطر، بعدما أوكل لهما المجتمع الدولي مهمة إعادة بناء المؤسسات الليبية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "ON E"، أن قطر وتركيا نقلتا عناصر متطرفة وإرهابية إلى ليبيا لتجعل منها حاضنة للإرهاب وملاذا آمنا للجماعات الإرهابية التي تتاجر بدماء الليبيين.



وشدد طرفاية، على أن الشعب الليبي قادر على تجاوز هذه الأزمة ووضع حد لهذا الصراع، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك في ليبيا من هذا المنطلق، حيث استضافت القاهرة في عام 2014 مؤتمرًا للقبائل الليبية وفضت الخلافات بينها، كما استضافت عناصرا للعناصر العسكرية في إطار جهودها المبذولة من أجل توحيد المؤسسات العسكرية، بحيث يكون هناك جيشًا وطنيًا واحدًا يؤمن حدود الدولة وتوفير الأمن ومواجهة الإرهاب.



وأشار، إلى أن مصر كان لها عدة آليات للوصول إلى حل سياسي، من خلال التفاوض مع دول الجوار الليبي، والتنسيق مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والتنسيق مع الأمم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة.



وأوضح، أن مصر واحدة من دولة المنطقة المتضررة من إزكاء الصراع في ليبيا، حيث تكونت اكثر من إمارة إرهابية في ليبيا، كانت قريبة من مصر، موضحًا أن هناك إرادة خارجية تسعى للتنسيق بين الجماعات الإرهابية لتكون ليبيا مركزًا لهذه الجماعات لضرب أمن المنطقة، وهو ما يحدث الآن، حيث جرى نقل أكثر من 17 ألف مرتزق إلى ليبيا، ما يهدد أمن دول العربية ككل.



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.



