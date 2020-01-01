بشرى سارة بشأن عودة الجماهير في الدوري الإيطالي

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:34 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
وكالات
قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اليوم الخميس، إن هناك محاولات من أجل عودة الجماهير إلى منافسات الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

وعاود الدوري الإيطالي نشاطه في الـ20 من يونيو خلف أبواب موصدة بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على أن يختتم الموسم في الثاني من أغسطس المقبل.

وقال سبادافورا خلال جلسة استجواب في البرلمان الإيطالي: "من أجل إعادة فتح الملاعب، نعتقد أنه يتوجب علينا الالتزام بخط الحذر الذي اتبعناه حتى الآن. نحن نعمل بجد مع الاتحاد ورابطة الدوري حتى نجد طريقة في سبتمبر، مع انطلاق الموسم الجديد من البطولة، من أجل إعادة فتح المرافق والسماح لعشرات الآلاف من المشجعين بالمشاركة".

وعمل مسؤولو اللعبة في إيطاليا، إحدى أكثر دول العالم تأثرا بـ"كوفيد-19"، على محاولة السماح للجمهور بالعودة الى الملاعب خلال الموسم الحالي بأعداد محدودة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق في ظل استمرار تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في البلاد.

وتطرق سبادافورا الى هذه المسألة بالقول "صحيح أن هناك الكثير من المساحات في الملاعب، لكن من الخطر للغاية إدارة تدفق عدد كبير من الأشخاص عند المداخل مع الالتزام بالضوابط اللازمة"، مضيفا: "مع بقاء أكثر من أسبوعين بقليل على انتهاء الموسم، سيكون من الصعب تنظيم كل شيء".

وختم: "وظيفتي هي التأكد من استيفاء الشروط حتى يسمح بالدخول إلى الملاعب عندما تستأنف البطولة المقبلة في سبتمبر".

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