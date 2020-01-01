فيفي عبده تحكي قصة تعرضها للتحرش إحتراماً للعزاء

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تصدرت قضية التحرش، لتريند على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وشارك عدد من المشاهير فى الوسط الفني منهم الفنانة هنا الزاهد، ورانيا يوسف وسلمي أبو ضيف وياسمين غيث والستايلست مى جلال والفنان عمر الشناوي، في حملة بعنوان "متسكتيش على حقك"، لنشر عدد من التجارب مع التحرش ودعم الضحايا، ولتوعية الفتايات وحسهن علي عدم السكوت عند تعرضهم لمثل هذه الأفعال القذره.





ووضحت الفنانة فيفي عبده، حقيقة إشاعة تعرضها للتحرش أثناء حضورها عزاء في الوسط الفني، مؤكده عبر الأستوري الخاصة بها في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، أنها لم تتعرض للتحرش.



وقالت"فيفي": "على فكرة دي مكنتش حالة تحرش زي ما كاتبين ده كان واحد عاوز يتصور وأنا رفضت احترامًا للعزاء اللي كنت فيه".





وشاركت عدد من النجمات في حملة ضد التحرش بعنوان "افضحي متحرش" من بينهم الفنانة رانيا يوسف، التي قامت برفع أسماء المتحرشين عبر صفحتها الشخصية في" تويتر ".





وقامت الفنانة هنا الزاهد، بتصوير مجموعه من الشباب حاولو التحر، بها لفظياً مستخدمه كاميرت موبايلها، وسرعان ما تم القبض عليهم.





وشاركت الفنانة ياسمين، غيث جمهورها فيديو لعدد من الفنانين والمشاهير يتحدثون به عن التحرش بكل انواعة ، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه: "حاولت أفكر في طريقة مختلفة نقدم بيها حاجة يمكن تساعد وتشجع بنات كتير مايسكتوش لو اتعرضوا للتحرش بكل أنواعه اللي بيوصل للاغتصاب".





وأكملت حديثها قائله: "فقلت إيه أكتر حاجة بتخوف المذنب؟ هي الكلام، إن البنت ماتسكتش.. فقولنالها متسكتش، متسكتيش عن حقك.. حابة أشكر كل حبايبي اللي وافقوا بمجرد ماعرضت عليهم الفكرة وماترددوش يكونوا جزء من الفيديو. و حابة أشكر صاحبي و أخويا أحمد طرابيلي، أجمد مونتير في مصر علي شغله علي الفيديو ده بالسرعة دي علشان نقدر نطلعه ليكم النهارده".







وشاركت" ياسمين " جمهورها حكاية تعرضها للتحرش منذ الصغر مما إضطرها لترك المدرسه حيث قالت :" أنا حصلتلي حادثة وأنا فى تانية ثانوي اذيتني وعشان كدة انا فكراها لغاية دلوقتي المدرس كان بيدرسلي كيمياء كان سبب اني اكره المادة والمدرسة كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة و بيعمل ده مع اي بنت وكان معروف ومحدش خد معاه اي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزقته".