بسبب الزمالك.. عقوبة قوية تنتظر نجوم بيراميدز

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:30 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي
بات ثلاثي نادي بيراميدز، مهدد بتوقيع عقوبة كبيرة عليهم، في ظل انشغالهم بمفاوضاتهم مع نادي الزمالك، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع كل من رجب بكار وعبد الله بكري ونبيل عماد "دونجا" ثلاثي بيراميدز لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت إدارة نادي بيراميدز بدخول الزمالك في مفاوضات مع ثلاثي الفريق خلال الفترة الماضية لتتواصل الإدارة مع الثلاثي وتطلب منهم عدم الاهتمام بمفاوضات الأبيض والتركيز مع الفريق قبل إنطلاق مسابقة الدوري.

وحذر جهاز الكرة بنادي بيراميدز ثلاثي الفريق أنه إذا ظلوا مهتمين بمفاوضات القلعة البيضاء التي ستؤثر على مستواهم، سيتم فرض عقوبة قوية عليهم قد تصل إلى التجميد باقي الموسم وتغريمهم ماديا.

وتستعد كل فرق الدوري المصري الممتاز لعودة مسابقة الدوري الممتاز من جديد بداية من 7 أغسطس المقبل حسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.

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