أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر

 تراجعت أسعار النفط لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن اتفق الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاء من خارج أوبك، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، على تقليص تخفيضات إنتاج النفط.

ويبدأ سريان هذا القرار الجديد اعتباراً من شهر أغسطس  إلى 7.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 9.7 مليون برميل يومياً المطبقة من مايو وحتى نهاية يوليو .

وجاء هبوط النفط مع خسائر أسواق الأسهم العالمية وسط استمرار زيادة إصابات كورونا وعدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

عند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس  بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 40.75 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر  بأكثر من 1 بالمائة إلى 43.31 دولار للبرميل.

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