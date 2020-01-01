المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا



وأضاف المسماري في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أن العدو بث شائعات كثيرة منها انسحاب قواتنا من عدة مواقع وما يحدث هو عكس ذلك تمامًا"، مشيرًا إلى لقاء المشير خليفة حفتر بوفد من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تداعيات الموقف الحالي.



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه تم رصد تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا، مشيرًا إلى أنه أيضا يتم رصد كل تحركات الأتراك في كل المواقع من خلال تمركزات القوات المسلحة الليبية.