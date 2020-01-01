الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بالخصوص

قام الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، مساء اليوم الخميس، بزيارة رعوية إلى كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالخصوص وذلك ضمن ا لزيارات الرعوية لكنائس الايبارشية البطريركية.





وترأس نيافة الانبا باخوم القداس الالهي بمشاركة الاب يونان شحاتة راعي الكنيسة، وأيضا بحضور عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم، وذلك حسب الاجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية واختتم القداس الالهي بالبركة الرسولية الختامية من نيافته الي الشعب مع طلب الصلاة لاجله.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".