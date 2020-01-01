بإطلالة مميزة.. سامح حسين يشارك جمهوره صور عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان سامح حسين، عدد من الصور له من أحد البرامج، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "حسين"، تعليقا على الصور قائلا: "مساء العسليات"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "البرنامج حلو أوي بجد وبحب اتفرج على حلقاتك جدا"،"مساء الورود عليه يا غالي عليا والله"،"برافو تحية قوية".



يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، المسرحية، مشاركته في مسرحية "المتفائل" على مسرحية بيرم التونسي،مع الفنانة حنان عادل وهي مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام.



واعتاد الفنان سامح حسين على مشاركة جمهوره بكل ماهو جديد في حياته، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واشتهر بتعليقاته الكوميدية.

