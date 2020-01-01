31 % ارتفاع بمبيعات التجارة الإلكترونية خلال يونيو

كشفت بيانات صادرة عن "إيه.سي.أي وورلدوايد"، اليوم الخميس، عن زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنحو 31 بالمائة خلال يونيو الماضي، مقارنة مع ارتفاع 23 بالمائة في الشهر السابق له.





وذكرت البيانات أن الارتفاع جاء بقيادة مبيعات قطاع الألعاب التي زادت بنحو 70 بالمائة، كما ارتفعت مبيعات التجزئة الإلكترونية بنسبة 68 بالمائة.





في حين كان الهبوط من نصيب مبيعات قطاع السفر بنحو 29 بالمائة وبيع التذاكر بنسبة 94 بالمائة، بحسب البيانات.





أوضحت البيانات أن قيمة المشتريات عبر الإنترنت تراجعت بنحو 3 بالمائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.





وأشارت البيانات إلى أن المستهلكين لا يزالون يتسوقون عبر الإنترنت رغم تخفيف إجراءات الإغلاق وإعادة فتح جميع متاجر التجزئة تقريبًا مفتوحةوإن كانت مقيدة، وهو اختلاف صارخ عن الربيع، عندما ارتفعت التجارة الإلكترونية جزئيًا لأنه كان الخيار الوحيد.