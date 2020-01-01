النقد الدولي: حالات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت 12 %

قال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر اليوم الخميس، إن حالات إفلاس الشركات قد ترتفع إلى 12 بالمائة من 4 بالمائة قبل تفشي الوباء.





وبحسب التقرير، ستشهد إيطاليا أكبر زيادة في حالات إفلاس الشركات بسبب الانخفاض الكبير في الطلب الكلي.





وأضاف صندوق النقد أن حالات الإفلاس قد تتضاعف في قطاع الخدمات في الـ17 دولة الذي شملهم استطلاع الصندوق بأكثر من 20 بالمائة في الخدمات الإدارية والفنون والترفيه والاستجمام والتعليم.





وقال صندوق النقد الدولي إن الأنشطة الأساسية مثل الزراعة والمياه والنفايات قد لا تشهد سوى نمو طفيف في معدلات الإفلاس.





ووفقًا للصندوق، فإن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قلقة بشأن النمو أو تتوقع إغلاقها نهائيًا خلال العام المقبل.





ومن جانبها، قالت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد في تعليقات ذات صلة إنه على الرغم من أن التكاليف المالية لدعم الشركات كبيرة وأن ارتفاع مستويات الديون يشكل مصدر قلق كبير، فإن آثار الانسحاب المبكر أكبر من تكلفة الدعم المستمر عند الحاجة.