مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة الموسم من برشلونة

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في صراع شرس مع برشلونة الإسباني على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن مسئولي مانشستر سيتي يرون أن مارتينيز بديل ممتاز لمواطنه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي يقترب من الرحيل عن المان سيتي وإنهاء رحلته معه.

وأفادت الشبكة العالمية بأن مارتينيز مرتبط منذ شهور طويلة بالإنتقال إلى برشلونة وأن الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني كلن قد إعترف بوجود مفاوضات مع مسئولي إنتر ميلان من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مارتينيز البالغ من العمر 22 عاماً يعتبر من أفضل المهاجمين على الساحة الأوروبية في الفترة الحالية.

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مانشستر سيتي لاوتارو مارتينيز برشلونة

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