أستون فيلا يتعادل مع إيفرتون 1 / 1 بمشاركة تريزيجيه والمحمدي فى البريميرليج

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:54 م
المحمدي
المحمدي
علي ماهر حلمى


تعادل نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه إيجابيا خارج ارضه أمام نظيره نادى إيفرتون بنتيجة هدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشارك ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي فى المباراة كاملة بينما تم استبدال تريزيجيه فى الدقيقة 70 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

وسجل مدافع استون فيلا كوسنا هدف فريقه الوحيد فى المباراة بالدقيقة 72 وسجل اللاعب الدولي الإنجليزي والكوت هدف التعادل لصالح نادى إيفرتون فى الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع نادى أستون فيلا رصيده من النقاط الي 32 فى المركز التاسع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يظل نادى إيفرتون فى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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