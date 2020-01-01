حنان مطاوع تستعيد ذكرياتها بشهر العسل (صورة)

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعادت الفنانة حنان مطاوع، ذكريات شعر العسل من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مطاوع"، فيالصورة في أحد البلاد الأوربية، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "ذكريات شهر العسل أيام ما كنا بنسافر"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "انتي العسل يا نجمة جنان"،"إن شاء الله ترجع الأيام ديه تاني"، "ربي يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "لمس اكتاف" بجانب عدد من الفنانين منهم ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب،وإيمان العاصي وسمر مرسي،ومحمد عز وكرم جابر وهاجر الشرنوبي وشريف الدسوقي وهو سيناريو وحوار هاني سرحان.

وتستعد حنان مطاوع، للظهور في مسلسل "إلا أنا"، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وتشارك فيه بجانب عدد من الفنانين.
حنان مطاوع تستعيد ذكرياتها بشهر العسل (صورة)
حنان مطاوع تستعيد ذكرياتها بشهر العسل (صورة)

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