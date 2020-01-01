تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، حصاد اليوم السادس بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة دسوق، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ 56 قرار ازالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و3 قيراط و11 سهم بمركز دسوق، مؤكدًا علي التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.

وذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)
تنفيذ 56 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفرالشيخ (صور)

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