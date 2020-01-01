مقتل مُسنة على يد حفيدها بالبحيرة

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث من كشف غموض العثور علي جثة سيدة تبلغ من العمر 82 عاما، داخل مسكنها بمنطقة السعرانيه التابعة لدائرة قسم كفرالدوار وبها إصابات متعدده بالراس والأيدي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجنى عليها بغرض سرقتها.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة "فايزه ا.ع" 82 عاما، وبها إصابات متعدده بالرأس والأيدي داخل مسكنها بمنطقة السعرانية التابعة لدائرة القسم وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور أمر اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة رئيس مباحث المديرية ورئيس مباحث شرط كفر الدوار، لسرعة كشف غموض الواقعة.

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجنى عليها "عبدالرحمن ح.ع" 17 عاما، عاطل وذلك بهدف سرقة بعض الأموال منها، وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقام بالإرشاد عن مكان المسروقات والاداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

كانت قرية عبدالمجيد مرسى التابعة لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل بشعه، حيث أقدم عامل على قتل زوجته عن طريق ضربها بمطرقة حديدية حتى فارقت الحياة، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من رئيس مباحث مركز بدر يفيد بوصول "زينب ع.م" 25 عاما، إلى مستشفى وادى النطرون "جثة هامدة" إثر وقوع اعتداء عليها بآله حادة بقرية عبدالمجيد مرسى التابعة لدائرة المركز.

على الفور أمر مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة رئيس فرع البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز شرطة بدر، ومعاون مباحث المركز لسرعة كشف غموض الواقعة.

وبالانتقال وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد م.ح" 35 عاما، زوج المجنى عليها، وذلك بسبب خلافات زوجيه بينهما، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بدر من ضبط المتهم، وبحوزته مطرقة حديدية التى ارتكب بها الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العلمة، تم التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.

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مطرقة حديدية مصر حوادث البحيرة اخبار

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