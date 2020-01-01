بيراميدز ينافس الزمالك على ضم محمد عبد العاطي

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:01 م
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
أمل الحلفاوي
يتواجد محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على طاولة الزمالك في انتقالات الصيف المقبل.

الزمالك يضع في أولوياته نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وفي حال لم ينجح في ضمه، سيلجأ إلى التعاقد مع عبدالعاطي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك حصل على توقيع دونجا لاعب وسط بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة، إلا أن هناك تخوفًا لدى القلعة البيضاء من تعنت إدارة نادى بيراميدز.

ودخل مسئولو بيراميدز في سباق الحصول على خدمات محمد عبدالعاطي، مع الزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن محمد عبد العاطي خاض خلال الموسم الحالي، 18 مباراة مع فريق وادي دجلة.

وينتظر عودة الدوري المصري الممتاز يوم السادس من شهر أغسطس المقبل حسب قرار اتحاد القدم.

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محمد عبد العاطي رياضة دونجا بيراميدز الزمالك الدورى المصري اخبار الرياضة

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