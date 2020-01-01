تراجع حاد فى أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب تراجع حاد بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مرة أخرى و ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما ارتفعت ثقة بناة المنازل الأمريكية لمستويات ما قبل تأثير وباء كورونا.





في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.





كما تعرض الذهب إلى ضغوط من البيانات الصينية الإيجابية، حيث أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنحو 3.2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020 على أساس سنوي ليتفوق على توقعات المحللين البالغة 2.5 بالمائة.





فيما قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة وبرامج التحفيز دون تغيير.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 1800.30 دولار للأوقية، فاقداً نحو 13.50 دولار من قيمته.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.7 بالمائة إلى 1797.79 دولار للأوقية.





وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.2 بالمائة إلى 96.273.