تراجع حاد فى أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:59 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب تراجع حاد بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مرة أخرى وارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما ارتفعت ثقة بناة المنازل الأمريكية لمستويات ما قبل تأثير وباء كورونا.

في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.

كما تعرض الذهب إلى ضغوط من البيانات الصينية الإيجابية، حيث أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنحو 3.2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020 على أساس سنوي ليتفوق على توقعات المحللين البالغة 2.5 بالمائة.

فيما قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة وبرامج التحفيز دون تغيير.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 1800.30 دولار للأوقية، فاقداً نحو 13.50 دولار من قيمته.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.7 بالمائة إلى 1797.79 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.2 بالمائة إلى 96.273.

أخبار تهمك

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 11 ساعة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ أقل من ساعتين

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الصيفية من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:00 م

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

07:31 م

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

07:57 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام