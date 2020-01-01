الوفد يشكل غرفة إعلامية لمتابعة الانتخابات البرلمانية

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:44 م
المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة
دينا إبراهيم
أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ، قراراً بتشكيل غرفة إعلامية وذلك علي أن تقوم بالتنسيق العام لإقامة الفعاليات والمؤتمرات المرتببطة بالعملية الانتخابية داخل الحزب ومن المقرر أن يبدأ عملها بدءاً من اليوم، الخميس، لتلقي القرارات الخاصة بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.

وحدد القرار مهام الغرفة فيما يلي: التغطية الإعلامية الجيدة للحزب في إطار السياسة العامة والخط السياسي للحزب والذي اعتمده رئيس الحزب، والتغطية الإعلامية للبرامج الانتخابية للنواب بطريقة مبتكرة واحترافية لمرشحي الحزب بمجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.

وتقوم الغرفة بالتعامل مع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فيما يخص العملية الانتخابية، وتكون مسئولة عن إدارة الوسائل الدعاية واللوجيستية لجميع الحزب وجميع المرشحين بمجلسي الشيوخ والنوب لتوفير الوقت والجهد بالإضافة إلى إظهار الحزب بالشكل المناسب إعلاميا وسياسيا والذي يتمناه كل وفدي.

وتكون هذه الغرفة هي الجهة الوحيدة التي يصدر من خلالها أي بيان أو تصريح ولا يعتد بأي بيان أو تصريح إلا من خلالها.

فتح باب الترشيح

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
 
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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