بكري عن قانون التصالح: التطبيق لا يعنى إغفال روح القانون

قال الإعلامي مصطفى بكري إن تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء أمر لا مفر منه لتصحيح أخطاء كثيرة كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تطبيق القانون لا يعني إغفال روح القانون والنظر بعين الرحمة للقاعدة العريضة المتضررة بعد شراء وحدات سكنية المستفيد الوحيد منها من باع وكسر القانون.

وطالب بكري بعقد اجتماع يضم رؤساء الأحياء مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومجلس الوزراء لشرح المستهدف من القانون وتوضيح تعليمات السيد الرئيس حتى لا يتم استخدام الأمر ضد الوطن.





أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن نتائج جهود الأسبوع الأول للموجة الـ16 من استرداد أراضي الدولة.





جاء ذلك خلال تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة نتائج الأسبوع الأول من الموجة التي بدأت الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأعمال البناء المخالف والعشوائي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية.





وأشار التقرير إلى إزالة 4972 حالة تعدٍ منها 3404 حالات تعديات بالبناء على أراضي الدولة على مساحة 879 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1568 حالة على أراضي الدولة بالزراعة على مساحة 59 ألف فدان وذلك بالتنسيق بين قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات.





وأوضح الوزير، أن الدولة ستتعامل بكل حزم خلال هذه الموجة مع كافة التعديات لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون واسترداد حق الشعب.





وأكد شعراوي، أنه في مجال إزالة تعديات المباني على أراضي وأملاك الدولة جاءت محافظة قنا في الصدارة بـ463 حالة على مساحة 93 ألف متر مربع، تليها محافظة المنيا بـ406 حالات على مساحة 69 ألف متر مربع، ثم محافظة الغربية بـ396 حالة على مساحة أكثر من 27 ألف متر مربع، والأقصر بإزالة 264 حالة على مساحة 56 ألف متر مربع، ودمياط 237 حالة على مساحة 19 ألف متر مربع.





وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة للدولة، قال وزير التنمية المحلية، إن محافظة المنيا تمكنت من إزالة 383 حالة على مساحة 53 ألف فدان، وحالة بالشرقية على مساحة 581 فدانا، والبحيرة 169 حالة على 56 فدانا، والمنوفية 136 حالة على مساحة أكثر من 129 فدانا، وقنا 119 حالة على 521 فدانا.





وأشاد اللواء شعراوي، بما حققته المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ16، والجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف المهم الذي يتابعه الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة.





ولفت إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف على مدار الساعة من المحافظين، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات، مؤكدًا أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات في هذا الشأن.



