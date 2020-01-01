الولايات المتحدة تسجل 67,404 إصابات بفيروس كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر

أعلن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل 67,404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد  3,483,832 إصابةً

 

 

وأفادت أنه تم رصد 947 اليوم بالفيروس ، ليصبح إجمالي عدد الوفيات داخل الولايات المتحدة 136,938 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 589 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,214 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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