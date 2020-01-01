مواقف خالدة لمصر مع أشقائها العرب.. تعرف عليها

خلال 6 سنوات هي فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الرئيس علي دعم الدول العربية بمواقف واضحة باقرار السلام والمحافظة علي سيادة الدول العربية حيث ينص دستور 2014، في مادته الأولي، بأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الاسلامى، تنتمى مصر إلي القارة الافريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الانسانية.





الاردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الأولى لزعماء مصر والعراق والاردن، في 24 مارس، على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2019.





اتفقت الاطراف الثلاثة على التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، فيما عقدت الدول الثلاثة القمة الثلاثية الثانية بمشاركة الرئيس السيسي





ليبيا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة مشتركة لحل الصراع في ليبيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وعقيلة صالح ورئيس مجلس النواب، أن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار من الاثنين 8 يونيو، وإلالتزام الجهات الأجنبية بطرد المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم الأسلحة





تستهدف المبادرة ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وقال الرئيس السيسي إن المبادرة بداية مرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية في ليبيا، كما حذر من التمسك بالخيار العسكري للحل الصراع في ليبيا





فلسطين

احتلت القضية الفلسطنية الأولوية، فى سياسة مصر الخارجية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه المشروعة، وهو أكد عليه الرئيس السيسي باقرار التعايش السلمي وتقرير حق الشعب الفلسطيني.





تدرك مصر أن حل القضيةِ الفلسطينية هو أحد المفاتيحِ لاستقرارِ المنطقة بما يساعد في القضاء على أهم الادوات التي تستند إليها الجماعات المتطرفة في تبرير أعمالها الإرهابية، ويوفر منطقة مستقرة بشكل أفضل للأجيال القادمة في المستقبل





اليمن

تسعى مصر إلى المحافظة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومصالح شعبه ووحدته الوطنية، ودعم هويته العربية بما يساهم في توفير واقع أفضل لشعبه الشقيق و تمكين الدولة من السيطرة على كامل الأراضى اليمنية واستعادة أمنها، كما تسعى لإعادة إعمار اليمن عقب تحقيق الاستقرار .





سوريا

تتعامل مصر مع قضية السورية من زاويتين رئيسيتين، دعم تطلعات الشعب السورى لبناء دولة مدنية ديمقراطية لجميع السوريين، كما استقبلت مصر في عهد الرئيس السيسي، ملايين اللاجئين السوريين ومنحتهم كل الحقوق في التعليم والعلاج مثل المواطنين المصريين.





تعمل مصر على التصدى للتنظيمات الإرهابية منتشرة، ومنع انهيار مؤسسات الدولة السورية، دعت مصر لاجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية في أكتوبر 2019م، حيث أدان المجلس الاعتداء التركي على سوريا.





تسعى مصر إلى التعاون والتنسيق لاعتماد تصور عربى لإجراءات إنقاذ سوريا وأمن المنطقة للوصول لحل سياسى يحفظ وحدة الأراضى السورية، ودعم الجهود تسوية الأزمة السورية، والتنسيق مع القوى الدولية في جهود إعادة الإعمار.





السودان

تسعى مصر للمساندة للخطوات الإيجابية في السودان حيث دعم مصر الثورة السودانية وحق الشعب السوداني في تقرير مصيره، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق عبد الفتاح البرهان عضو المجلس العسكري السوداني.





وتسعى مصر للتعاون مع السودان في قضايا الاقليمية المشتركة مثل قضية سد النهضة الاثيوبي، خلال ازمة كورونا أرسلت مصر مساعدات طبية وكمامات طبية لدعم الشعب السوداني خلال الأزمة، كما ترسل شحنات غذائية بشكل دوري لدعم الشعب السوداني في الازمات.





21 زيارة

خلال 2014- 2017، قام الرئيس بحوالي 21 زيارة لدول أفريقية، من 69 زيارة خارجية قام بها الرئيس السيسي، حيث تصل نسبة زيارات أفريقيا أكثر من 30% من إجمالى الزيارات الرئاسية الخارجية، طبقا الهيئة العامة للاستعلامات.



