خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»

اقترب مسؤولو الأهلي من حسم صفقة، المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد في مصر.





مفاوضات الأهلي مع موليكا





الأهلي يحاول بشتى الطرق إنهاء ملف صفقة جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي، حيث كلفت إدارة الأحمر أمير توفيق مدير التعاقدات، بحسم صفقة المهاجم السوبر، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.





خاص.. الفجر الرياضي تكشف مع وراء الأسوار في شخصية موليكا





وعلى الفور بدأ موقع الفجر الرياضي ، بالتواصل مع المحيطين بالنجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاستطلاع رأيه في إجراء حوار صحفي حول مفاوضات النادي الأهلي لضمه، وإمكانية احترافه في الدوري الفرنسي خلال الموسم الكروي الجديد، وهنا كانت الصدمة القوية.





حديث الفجر الرياضي مع جينوفيك حارس مرمى مازيمبي الكونغولي وأعز أصدقاء جاسكون موليكا.





تواصلنا بدورنا الصحفي، مع أعز أصدقاء جاسكون موليكا، وهوا جينوفيك نجل مدرب مازيمبي روبرت كيديابا موتيبا الوصي السابق لشركة مازيمبي.





طبلنا من جينوفيك استطلاع رأي جاكسون موليكا في أن نتواصل معه لأخذ للتحدث حول إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، إلا أن ردود مهاجم تي بي مازيمبي كانت صادمة.





موليكا هوا زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية





رد جاسكون موليكا الصادم الأول على تساؤل محرر موقع الفجر الرياضي، الذي جاء نصه كالآتي: "





ليرد موليكا: " مستحيل أن أتحدث معه".





ومن واجبنا الصحفي فنحن تعملنا في موقع الفجر الرياضي ألا نكل ولا نمل في البحث فيما وراء المعلومة لنجدد المحاولة مع صديق موليكا ليقنعه، بأننا نريد مصلحته وأن نوصل حديثه لكافة الجماهير المصرية التي ترغب في مطالعة رغبته الحقيقة في الموسم الجديد.





موليكا وافق على مراسلة موقع الفجر الرياضي ولكن عبر تطبيق "انستجرام"، ثم تراجع في موقف غامض بعد موافقته بساعة واحدة ليرد: لست بحاجة للرد عليه". في إشارة منه إلى المحرر المصري.





ومن منطلق المبدأ المصري الشهير "التالتة تابته" حاولنا للمرة الثالثة ولكن هذه المرة عن طريق صديق آخر لمهاجم ني بي مازيمبي الكونغولي، وهوا راشيدي سراج زميل موليكا في الجامعة، والمقيم في نفس مدينة التي نشأ فيها موهبة تي بي مازيمبي، وهي مدينة (لوبومباشي).





رد جاكسون موليكا في المرة الثالثة كان تأكيدا للفكرة التي أراد أن يرشخها مهاجم مازيمبي وهي "أنا زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية" من خلال تصريحاته التي لا تعرف التواضع مثلما يفعل النجم السويدي.





رسالة موليكا الأخيرة لصديقه الدراسة بشأن التواصل معنا جاءت كالآتي: " ليس من الضروري الإجابة عليه باختصار".





ردود جاسكون موليكا أظهرت حالة من الكبر والغرور في الرد، فلو كان الأمر يتعلق برفض إدارة تي بي مازيمبي الكونغولي، حديث الاعب في وسائل الإعلام، لأخبرنا بهذا بشكل لائق ، إلا أن الرد ينم على خلفية جديدة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فهل نرى زلاتان الكرة الأفريقية في النادي الأهلي، أم يبقى مع بطل دوري أبطال أفريقيا 5 مرات ؟



