خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:30 م
جاكسون موليكا
جاكسون موليكا
علي خلاف
 
اقترب مسؤولو الأهلي من حسم صفقة، المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد في مصر.

مفاوضات الأهلي مع موليكا 

الأهلي يحاول بشتى الطرق إنهاء ملف صفقة جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي، حيث كلفت إدارة الأحمر أمير توفيق مدير التعاقدات، بحسم صفقة المهاجم السوبر، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

خاص.. الفجر الرياضي تكشف مع وراء الأسوار في شخصية موليكا

وعلى الفور بدأ موقع الفجر الرياضي، بالتواصل مع المحيطين بالنجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاستطلاع رأيه في إجراء حوار صحفي حول مفاوضات النادي الأهلي لضمه، وإمكانية احترافه في الدوري الفرنسي خلال الموسم الكروي الجديد، وهنا كانت الصدمة القوية.

حديث الفجر الرياضي مع جينوفيك حارس مرمى مازيمبي الكونغولي وأعز أصدقاء جاسكون موليكا.

تواصلنا بدورنا الصحفي، مع أعز أصدقاء جاسكون موليكا، وهوا جينوفيك نجل مدرب مازيمبي روبرت كيديابا موتيبا الوصي السابق لشركة مازيمبي.

طبلنا من جينوفيك استطلاع رأي جاكسون موليكا في أن نتواصل معه لأخذ للتحدث حول إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، إلا أن ردود مهاجم تي بي مازيمبي كانت صادمة.

موليكا هوا زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية

رد جاسكون موليكا الصادم الأول على تساؤل محرر موقع الفجر الرياضي، الذي جاء نصه كالآتي: " 

ليرد موليكا: " مستحيل أن أتحدث معه".

ومن واجبنا الصحفي فنحن تعملنا في موقع الفجر الرياضي ألا نكل ولا نمل في البحث فيما وراء المعلومة لنجدد المحاولة مع صديق موليكا ليقنعه، بأننا نريد مصلحته وأن نوصل حديثه لكافة الجماهير المصرية التي ترغب في مطالعة رغبته الحقيقة في الموسم الجديد.

موليكا وافق على مراسلة موقع الفجر الرياضي ولكن عبر تطبيق "انستجرام"، ثم تراجع في موقف غامض بعد موافقته بساعة واحدة ليرد: لست بحاجة للرد عليه". في إشارة منه إلى المحرر المصري.

ومن منطلق المبدأ المصري الشهير "التالتة تابته" حاولنا للمرة الثالثة ولكن هذه المرة عن طريق صديق آخر لمهاجم ني بي مازيمبي الكونغولي، وهوا راشيدي سراج زميل موليكا في الجامعة، والمقيم في نفس مدينة التي نشأ فيها موهبة تي بي مازيمبي، وهي مدينة (لوبومباشي).

رد جاكسون موليكا في المرة الثالثة كان تأكيدا للفكرة التي أراد أن يرشخها مهاجم مازيمبي وهي "أنا زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية" من خلال تصريحاته التي لا تعرف التواضع مثلما يفعل النجم السويدي.

رسالة موليكا الأخيرة لصديقه الدراسة بشأن التواصل معنا جاءت كالآتي: " ليس من الضروري الإجابة عليه باختصار".

 ردود جاسكون موليكا أظهرت حالة من الكبر والغرور في الرد، فلو كان الأمر يتعلق برفض إدارة تي بي مازيمبي الكونغولي، حديث الاعب في وسائل الإعلام، لأخبرنا بهذا بشكل لائق ، إلا أن الرد ينم على خلفية جديدة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فهل نرى زلاتان الكرة الأفريقية في النادي الأهلي، أم يبقى مع بطل دوري أبطال أفريقيا 5 مرات ؟

خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»
خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»
خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»
خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موليكا مازيمبي فايلر صديق موليكا الأهلي أرقام جاكسون موليكا إبراهيموفيتش

أخبار تهمك

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ ساعة و 15 دقيقة

مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الصيفية من ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم موقفه من ضم "الدبابة" الإفريقية

الأهلي يصر على التعاقد مع نجم مازيمبي

الأهلي يصر على التعاقد مع موليكا

الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار

10 معلومات لا تعرفها عن موليكا قاطرة الأهلي البشرية القادمة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:00 م

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

07:57 م

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

07:31 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام