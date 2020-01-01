باحث ليبي: رسائل السيسي لمشايخ القبائل كانت من القلب

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:22 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيماء حسن
علق رضا شعبان المتخصص في الشأن الليبي، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد المشايخ والقبائل الليبية اليوم الخميس قائلا"إن تنتصرون بنا فسننصركم بإذن الله" إن رسالته كانت من القلب وكانت واضحة وبديهية وأكدت على أن الشعب المصري والليبي شعب واحد.

وأضاف شعبان في لقائه عبر سكايب على فضائية "سي بي سي اكسترا": "تصريحات الرئيس السيسي اليوم أكدت على الثوابت التاريخية المصرية التي اتبعتها مصر على مدار تاريخها، وتأكيده على البعد الجغرافي والتاريخي والاجتماعي في العلاقة المصرية الليبية والتأكيد على أن مصر مع خيارات الشعب الليبي في الحصول على استقراره دون تدخلات خارجية من اجل معتدي".

لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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