سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس على ملعب السيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : دي خيا.





خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - مينساه.





خط الوسط : ماكتومناي - بول بوجبا - برونو فيرنانديز.





خط الهجوم : ماركوس راشفورد - انتوني مارسيال - جرينوود.





وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاولدترافورد في الجولة الماضية.



