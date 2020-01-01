سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس على ملعب السيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : دي خيا. 

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - مينساه. 

خط الوسط : ماكتومناي - بول بوجبا - برونو فيرنانديز. 

خط الهجوم : ماركوس راشفورد - انتوني مارسيال - جرينوود.  

وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاولدترافورد في الجولة الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايند كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ أقل من ساعة

مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الصيفية من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 9 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد نيوكاسل| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر Manchester United Live

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوريتش سيتي

كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد بعد ضم فيرنانديز؟

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي

تشكيل هجومي لمانشستر يونايتد ضد واتفورد

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية أمام إيفرتون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:00 م

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

07:57 م

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

07:31 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام