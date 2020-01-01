صحة الدقهلية تعلن توقيع الكشف الطبي على ٦٥ مرشحًا لمجلس الشيوخ



وتقدم حسين عبد اللطبف حسين ايوب مقيم ثاني المنصورة عن حزب الجيل الديمقراطي وحصل علي رمز المقلمة، حسن محمد السيد الملهاط مقيم مركز المطريه مستقل ولم يحصل عاي الرمز الانتخابي، السيد مصطفي علي الفساح مقيم قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة" مستقل" وحصل علي رمز المنزل، هاني محمد عبد الباسط عمر ومقيم ويش الحجر التابعة لمركز المنصورة "مستقل".



وكان تقدم اليوم حزب الوفد بأوراق ٣ مرشحين وهم محمد طلبه وحصل علي رمز نخله، واسامة غيث وحصل علي رمز علم، وعبد الناصر السني وحصل على رمز قبه.



وكان تقدم تامر عبد المنعم الز ناتي الجنايني رجل أعمال ومقيم منطقة جديلة التابعة لقسم ثان وحصل علي رمز السهم، وعماد فكري حسن مصطفي مقيم بمنطقة كفر البدماص التابعة لقسم ثان المنصورة ويعمل مدير ثانوية الصناعيه المتقدمه بالمنصورة وحصل على رمز الكف.





أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحةبمحافظة الدقهلية بإجراء الكشف الطبي اليوم على ٦ مرشحين محتملا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ من بينهم سيدتان.وأشار وكيل وزاره الصحة بالدقهلية إلى أن إجمالي من وقع الكشف الطبي ٦٥ مرشحًا قاموا بالكشف الطبي حتى تاريخه بينهم 4 سيدات للترشح لمجلس الشيوخ، مشيرا الي أن آخر ميعاد للكشف الطبى بعد باكر السبت الساعه السابعة مساء.وعلى صعيد آخر شهدت اللجنة الفرعية للإنتخابات بالدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم السيد حراز إستقبال طلب جديد للترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ ليصل إجمالى عدد المتقدمين للترشح إلى 19 مرشحًا.وحصلت الفجر على أسماء ٣٠ مرشحًا، أعلنت عنهم اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار ابراهيم السيد حراز رئيس اللجنه، وعضوية المستشار احمد السعيد عبد المنعم عمر، مختار جبر، عادل عبد العال زين العابدين، محمود اسماعيل علي استلام أوراق ترشح شخصين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.