من هو عمر طه خطيب امينه خليل؟ معلومات عن رجل الأعمال الصغير

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:02 م
عمر طه
عمر طه
من هو عمر طه خطيب امينه خليل؟ معلومات عن رجل الأعمال الصغير

قامت الفنانة امينة خليل بإعلان خطبتها برجل الأعمال "عمر طه"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 من يوليو 2020، وقد صدم ذلك الخبر جمهورها كثيراً خصوصاً أنه غير متوقع وكذلك بسبب ظروف البلاد من "كوفيد-19" وانتشاره وجعلها تقوم بالاقتصار في حفلة الخطوبة علي وجود الأهل من الطرفين، ويتسائل الكثيرين من هو عمر طه خطيب امينة خليل، وسنتعرف عليه الآن مع بعض المعلومات عنه.


من هو عمر طه خطيب امينه خليل

يعتبر عمر طه خطير أمينة خليل واحداً من خارج الوسط الفني، وهو ما لم يكن متوقع، وسنتعرف علي عدة معلومات عنه الآن أهمها دراسته للهندسة وعمله كرجل أعمال، ونرفق لكم تعريف بعمر طه كالآتي:

أحد أنجح رجال الأعمال بمجال الهندسة.
درس في جامعة الهندسة، وتخرج متجهاً لتكوين عمله الخاص.
يهوى الصيد، وتعد هذه هي هوايته المفضلة التي يقضي بها معظم أوقات فراغه للترفيه عن نفسه.
يقوم بنشر صور الصيد الذي يقوم بها عبر حسابه الرسمي، وتحصد آلاف من الإعجابات.
يهوى السفر أيضًا، حيث زار عددا من الدول منها الإمارات وفيتنام.
ظهر عمر طه مع الفنانة أمينة خليل في عدة مناسبات، لعل أبرزها حفلة عمرو دياب.
وصف الفنانة أمينة خليل في وقتٍ سابق بأنها أحد أفراد عائلته، وذلك عقب نشره صورة له مع عائلته أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، وقال إن أمينة خليل هي "عائلته".

من هو عمر طه خطيب امينه خليل؟ معلومات عن رجل الأعمال الصغير

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