رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:57 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
غدير أحمد
حذر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جميع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، بمنع الحوارات عن التصعيد المتكرر ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

ومنع الخطيب جميع الأعضاء من الحديث عن الأزمات الواقعة مع رئيس نادي الزمالك، فى وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذالك بعد تقديم بلاغات ضد المستشار مرتضى منصور لدى معظم مؤسسات الدولة.

وحدثت أزمة كبيرة بين إدارة الأهلي و الزمالك، ويرجع السبب إلي الفيديو المسرب لرئيس القلعة البيضاء، والذي يحمل تجاوز ضد محمود الخطيب، واللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

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من جانبه، كشف أحد المسئولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مفاجأة جديدة بشأن قيام نادي الزمالك بتسجيل لقب نادي القرن الإفريقي كعلامة تجارية له.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن منذ منذ يومين عن قيامه بتسجيل لقب نادي القرن الإفريقي كعلامة تجارية للأبيض في وزارة التموين.

وأكد أحد المسئولين في الكاف أن تصرف نادي الزمالك لا يوجد تعليق مناسب عليه لأنه أمر هزلي لا يوجد له أي أسباب.

كما كشف المسئول بالاتحاد الإفريقي أنه حتى الآن لم يتقدم نادي الزمالك بمستند رسمي إلى الاتحاد يسجل خلاله إعتراضه على منح النادي الأهلي لقب نادي القرن الإفريقي في القرن العشرين.

يذكر أن مرتضى منصور كان قد أكد أيضا أنه تم تجهيز ملف كامل بخصوص أحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن وسيتم تقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية والكاف خلال أيام.

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