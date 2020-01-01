قرار البنك المركزي يهوي بمؤشرات البورصات الأوروبية بالختام

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
تسبب قرار البنك المركزي الأوروبي فى تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع أسهم السفر والترفيه بنحو 1.9 بالمائة لتقود خسائر غالبية القطاعات.

وقرر المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، كما لم يقم بأي تغيير فيما يتعلق ببرامج التحفيز.

وحذرت كريستين لاجارد رئيس المركزي الأوروبي من عدم اليقين المتزايد بسبب الوباء، لكنها تعهدت باتخاذ ما يلزم لدعم النمو الاقتصادي.

ويعمل المستثمرون على تقييم بيانات صينية أظهرت نمو الاقتصاد في البلاد بنحو 3.2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، تستمر الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا في الضغط على معنويات الأسواق مع حقيقة أن الولايات المتحدة تسجل أكبر وتيرة زيادة يومية.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال مايو/آيار.

وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 372.1 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.7 بالمائة إلى 6250.6 نقطة.

وشهد مؤشر "داكس" الألماني هبوطاً بنحو 0.4 بالمائة إلى 12874.9 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 5085.2 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1436 دولار.

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