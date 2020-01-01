رئيس حي حلوان يكشف تفاصيل دعم المضارين من حريق سوق توشكى

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء خالد شحاتة رئيس حي حلوان إنه تلقى تكليف من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمساعدة المضارين من حريق سوق توشكى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء الخميس، أن الحريق أتى على أغلب محتويات السوق وتم عقد جلسة اليوم والاتفاق على رفع كفاءة السوق وعدة عمله مع مراعاة الاحتياطات الأمنية والدفاع المدني.

وتابع أن الحي سيساعد بالإشراف والتصميمات على أن يتكفل المنتفعون بالتكلفة المالية.

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذي نشب بأجزاء منه، موجهًا بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وفرضت أجهزة الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط سوق توشكى بمنطقة حلوان، للسيطرة على الحريق نتيجة ماس كهربائي من أحد الأكشاك بمنطقة السوق، والذي امتد إلى بعض المواد سريعة الاشتعال ما أدى إلى زيادة اشتعال الحريق، إلا أن وصول الحماية المدنية منع امتداده للشقق السكنية بحلوان.

وقال شاهد عيان بموقع الحريق، إن سوق توشكى كل صيف يشهد حريقا، لكن هذا العام النيران تسببت في خسائر كبيرة لأصحاب المحال والأكشاك والمخازن، مؤكدًا على خطورة الحريق لامتداده بمواد سريعة الاشتعال في أحد المخازن داخل السوق.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن رجال الحماية المدنية استجابوا للبلاغ بسرعة كبيرة، وتم الدفع بسيارات إسعاف وعربات إطفاء وخزانات مياه ضخمة الحجم للسيطرة على النيران، قائلًا: "نص الناس دي سارقة كهرباء من الأعمدة.. ودا السبب الرئيسي لحريق السوق بهذا الشكل".

وأشار أحد الباعة بالسوق، إلى أن البضائع التي التهمتها النيران من داخل محلات ومخازن الباعة، تسببت في خسائر فادحة، معربًا عن حزنه الشديد لخسارته الكبيرة، قائلًا: "عليا أقساط يارب وأنت الشاهد".

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور في حلوان، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو وفيات وجاري عمليات التبريد.


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