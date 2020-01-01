زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق فياريال، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تيبو كورتوا.





خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي.





خط الوسط : توني كروس - مودريتش - كاسميرو.





خط الهجوم : كريم بنزيما - رودريجو - ايدين هازارد.



