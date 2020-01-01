الأعلى للمشايخ والقبائل الليبية: السيسي يتسم بصفات الزعامة وليس فقط القيادة

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قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى للمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اليوم خلال لقاؤه مع أعيان ومشايخ القبائل الليبية، أن مصر تحرص على مصلحة ليبيا، ولن تسمح بتقسيمها.



وأشار "المصباحي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس السيسي كان قريب جدا من قلوب الحاضرين اليوم، معلقا: "الرئيس يتسم بصفات الزعامة، وليس فقط القيادة"، موضحا أن الحوار بينهما كان أخويًا.



وأضاف رئيس ديوان المجلس الأعلى للمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن اليوم أغلقت كل الأبواب على من يحاول الطعن في لقاء الرئيس السيسي بقبائل ليبيا، موضحا أن كل طوائف ليبيا كانت ممثلة في اللقاء.



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.