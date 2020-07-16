لأول مرة.. جيجي حديد تظهر حملها

أظهرت الفنانة جيجي حديد، حملها لأول مرة وذلك من خلال "لايف" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وافتخرت "حديد" بحملها، حيث قربت الكاميرا على بطنها قائله: "هذه هي بطني"،والتي ظهرت ممتلئة بحيث تعلن عن وجود طفل داخلها.وكانت جيجي حديد، قد ظهرت وهي تحضر فلافل وأكدتأن الفضل يرجع لوالدها لتعلمها منه طريقتها، قائله: "كنت أذهب إلى المطعم وأساعد والدى فى تحضير الفلافل..أحب تناول الكبة باللبنة والتبولة وعلى الفطور البيض والزعتر".يذكر أن والد عارضة الأزياء جيجي حديد، قد استغل فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد،من خلال طهي الطعام.وحرصت "حديد"، على الإحتفال بعيد ميلاد شقيقتها، من خلال مشاركتها لبعض الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وكتبت رسالة لها قائله: "أسعد عيد ميلاد لأخي الجميل، أنا فخورة جدًا بك، وكيف قضيت 21 عامًا، عاطفي ومحب، وصادقًا مع نفسك، انت تستحق الأفضل دائمًا لا أستطيع الانتظار للاحتفال بك قريبًا، أمل أن يكون لديك أفضل يوم".