لأول مرة.. جيجي حديد تظهر حملها

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أظهرت الفنانة جيجي حديد، حملها لأول مرة وذلك من خلال "لايف" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وافتخرت "حديد" بحملها، حيث قربت الكاميرا على بطنها قائله: "هذه هي بطني"،والتي ظهرت ممتلئة بحيث تعلن عن وجود طفل داخلها.

وكانت جيجي حديد، قد ظهرت وهي تحضر فلافل وأكدتأن الفضل يرجع لوالدها لتعلمها منه طريقتها، قائله: "كنت أذهب إلى المطعم وأساعد والدى فى تحضير الفلافل..أحب تناول الكبة باللبنة والتبولة وعلى الفطور البيض والزعتر".

يذكر أن والد عارضة الأزياء جيجي حديد، قد استغل فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد،من خلال طهي الطعام.

وحرصت "حديد"، على الإحتفال بعيد ميلاد شقيقتها، من خلال مشاركتها لبعض الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وكتبت رسالة لها قائله: "أسعد عيد ميلاد لأخي الجميل، أنا فخورة جدًا بك، وكيف قضيت 21 عامًا، عاطفي ومحب، وصادقًا مع نفسك، انت تستحق الأفضل دائمًا لا أستطيع الانتظار للاحتفال بك قريبًا، أمل أن يكون لديك أفضل يوم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 9 ساعات

بوجبا يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ 36 دقيقة

عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات الأهلي الودية قبل عودة الدوري وأبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ 35 دقيقة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جيجي حديد تظهر بجلسة تصوير جديدة (صور)

جنات تكشف عن حملها في احتفالها بعيد ميلادها

شاهد.. آخر ظهور للفنانة المعتزلة نورا

"لم شمل بعد غياب".. زين مالك ينشر صورة له برفقة جميع أفراد أسرته

أسما شريف منير تبعث رسالة تفاؤل لمتابعيها

بهذه الطريقة.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد والدها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

04:59 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

04:08 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام