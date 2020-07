لأول مرة.. جيجي حديد تظهر حملها

View this post on Instagram

‏⁧‫#جيجي_حديد‬⁩ 🤰🏻 “لا أحاول إخفاء حملي بل فخورة به” وكشفت لأول مرة عن بطنها خلال اللايف على انستغرام لتوضح كيف تظهر جهة تصوير الحمل واضحاً..المزيد في لينك البايو🔻 @etbilarabi