برشلونة ضد أوساسونا.. كيكي سيتين يُعلن تشكيل البرسا

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق أوساسونا بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة وتذاع على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: تير شتيجن.





خط الدفع: سميدو، بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت.





خط الوسط: راكيتيتش، سيرجو روبيرتو، فيربو، بوجا.





خط الهجوم: ليو ميسي، أنسو فاتي، برانتوايت.



