بعد "راجل البيت".. إياد جمال يطرح أحدث أغانية على اليوتيوب

طرح المطرب إياد جمال أغنيته الجديدة بالأسواق بعد النجاح الكبير الذي حققته أول أغانيه وكانت بعنوان "راجل البيت"، بعد أن تخطت نسبة مشاهدتها ملايين المشاهدات علي اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

وكان اياد جمال قد بدأ في تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في أحد اماكن التصوير بمدينة السادس من أكتوبر خلال الأسبوع الماضي بعد وضع الرتوش الأخيرة.

الأغنية من كلمات وألحان "مونتي"، أستايلست ديكور " فريد عادل"، تصوير "سامح فوزي"، إخراج "تامر سليم"، منتج فني" مصطفي اش اش".

جدير بالذكر أن " إياد جمال" يستعد لإقامة حفلته القادمة في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى بمدينة الإسكندرية.