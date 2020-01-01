بعد "راجل البيت".. إياد جمال يطرح أحدث أغانية على اليوتيوب

بعد "راجل البيت".. إياد جمال يطرح أحدث أغانية على اليوتيوب
الخميس 16/يوليه/2020 - 07:41 م
الفجر الفني
طرح المطرب إياد جمال أغنيته الجديدة بالأسواق بعد النجاح الكبير الذي حققته أول أغانيه وكانت بعنوان "راجل البيت"، بعد أن تخطت نسبة مشاهدتها ملايين المشاهدات علي اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.
وكان اياد
جمال قد بدأ في تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في أحد اماكن التصوير بمدينة
السادس من أكتوبر خلال الأسبوع الماضي بعد وضع الرتوش الأخيرة.
الأغنية من
كلمات وألحان "مونتي"، أستايلست ديكور " فريد عادل"، تصوير
"سامح فوزي"، إخراج "تامر سليم"، منتج فني" مصطفي اش
اش".
جدير بالذكر
أن " إياد جمال" يستعد لإقامة حفلته القادمة في الرابع والعشرين من
شهر يوليو الجارى بمدينة الإسكندرية.