كارمن سليما تطل بالأبيض مع مصطفي جاد "my favorite photoshoots"

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة كارمن سليمان، صور لها بالأبيض نع زوجها الملحن مصطفي جاد، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت "كارمن"، وكانت ترتدي لبس كلاسيك لونه أبيض وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث ظهرت بشعرها الأسود مربوط للخلف، وظهر زوجها أيضاً مرتديا بدلة بيضاء.

وعلقت "كارمن" علي الصور قائله: "من أكتر الصور اللي بحبها علشان إنت كنت فيها" تقصد زوجها الملحن مصطفي جاد؛ "One of my favorite photoshoots because you were with me".

وتبادل جمهور كارمن سليمان العديد من التعليقات كالتالي :"شكلكم جميل، ربنا يخليكم لبعض، ربنا يعيد الايام دي، ايام مكناش حاسين بقيمتهاربنا يحفظكم ويديم المودة بينكم"

يذكر أن الملحن مصطفى جاد سيطرح أولى تجاربه الغنائية، موضحاً أنها ستكون فكرة جديدة ومختلفة، بينما لم يكشف عن أى تفاصيل جديدة وكتب عبرحسابه بموقع تويتر: "إن شاء الله قريب قوى هتشوفوا أول أغنية ليا اللى بتمنى من كل قلبى تعجبكوا وتحبوها على قد ما حاولت أعمل فيها فكرة مختلفة وجديدة".

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