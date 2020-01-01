هل ينتقل كورونا من لبن الأم للطفل أثناء الرضاعة؟ الصحة تجيب

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:36 م
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا اليوم الخميس، حول ما تردد عن انتقال فيروس كورونا المستجد للطفل، أثناء الرضاعة الطبيعية، قائلة إن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوي على أجسام مناعية.

وأكدت  الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للاطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر، ومع بداية الشهر السابع يجب ادخال مجموعة أغذية متنوعة تكميلية والتي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم، مع الاستمرار في الرضاغة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامين.

وأضافت الوزارة أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدن إصابتهن بفيروس كورونا وفي حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة، والتي تنتقل مباشرة إلى جسد الطفل عن طريق لبن الثدي لتزيد مناعته، وأن اللبن الصناعي لا يوفر هذه الحماية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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