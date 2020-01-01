"أنا طفسة".. إنجي المقدم تشعل "إنستجرام"

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة إنجي المقدم، صورة قكاهية أثناء تناولها وجبة الفطور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "المقدم" بفستان أبيض به نقاط سوداء، وشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: " اتظبطت وأنا متلبسة إللى يعرفنى كويس يعرف قد ايه انا بحب الأكل وبقدر الأكلة الحلوة.. وإللى يعرفنى كويس اوى اوى بقى يعرف قد ايه انا "طفسة
بطنك والعسلية يا عاطف".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات، فقال أحدهم: "هم كل الطفسيين كلوين كده"،وقال آخر: "يالله عالهاضامي إن شاء الله ما بتاكلي إلا الصحة"، وذكر آخرهم: "مش باين عليكي خالص مبتتخنيش يبختك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان" بجانب دينا الشربيني وأحمد داوود ورجاء الجداوي، ومحمود قابيل وهو من تأليف تامر حبيب.

والجدير بالذكر أن "المقدم" شاركت سابقا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"،مع إياد نصار، ومي سليم،وداليا مصطفى وسارة عادل وعزو عادل،وهو من إخراج مرقس عادل.
"أنا طفسة".. إنجي المقدم تشعل "إنستجرام"
"أنا طفسة".. إنجي المقدم تشعل "إنستجرام"

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