منذ توليه رئاسة مصر.. 5 تحذيرات نارية من السيسي بشأن الأمن العربي

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية منذ 6 سنوات، كما تولى في عام 2019 منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، ومنذ توليه حكم مصر أطلق الرئيس السيسي 5 تحذيرات بشأن الأمن القومي العربي.





1- قضية ليبيا

أكد الرئيس السيسي "يجب وقف القتال وبداية مسار سلام والتفاوض، وتعاني من الإرهاب فى مصر، قعدنا 5 سنوات بنحارب الإرهاب ومعندناش استعداد إن الميليشيات دي تقترب من بلدنا مصر، ومش هنقترب من ليبيا الا بطلب من الشعب الليبي ومش هنخرج منها إلا بأمر منكم.





أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مشايخ القبائل الليبية الممثلين عن الشعب الليبي، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد"، إن "شيوخ القبائل فى ليبيا حريصين على استقرار ليبيا، اللى هيحدد مصير ليبيا مش الناس اللى برا ولكن أنتم تضعوا إيديكم فى يد بعض وتخلصوا النوايا والجهود لصالح ليبيا، إنها تعيش بأمان وسلام ومفيش حد هيقدر أبدا يقرر مصيركم".





2-خطر الشائعات

حذر الرئيس السيسي من خطر الشائعات، خلال كلمته في احتفال يوم المرأة المصرية، أن هناك من يحاول التشكيك في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الست سنوات الماضية





كشف الرئيس السيسي عن مواجهة مصر للشائعات التي تستهدف البلبلة وعدم الاستقرار، واعتبر الرئيس السيسي، أن الخطر الحقيقي الذي يمر بالمنطقة هو تدمير الدول من الداخل عبر بث الشائعات حيث إن انهيار الدول يأتي عبر الإحساس بالإحباط وفقدان الأمل





كما حذر الرئيس السيسي، من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهدف من الشائعات، هو إفشال الدولة "متخلوش حد يؤثر عليكم"، لافتا إلى أن هناك الكثيرين ممن يروجون الآلاف من الشائعات يوميا.





3- الهجرة غير الشرعبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بريطانيا تجتمع مع الدول الإفريقية في ظل أوضاع دولية مضطربة، حذر الرئيس من استخدام منطق القوة بين الدول، وحذر الرئيس من استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية وهو ما يسبب تصاعد القلق بسبب زيادة الهجرة غير الشرعية.





وأضاف الرئيس خلال مشاركته في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، في لندن، بحضور بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، ونحو 53 من زعماء الدول الإفريقية، أنه هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد.





شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خطورة ظاهرة الإرهاب على استقرار الدولة الوطنية حيث يوجد التحديات الأخرى يواجهها العرب والأفارقة في ظل الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار وانتشار ظاهرة الإرهاب، وتاثير ذلك على القارتين الإفريقية والأوروبية معا.





4- حروب جديدة

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من خطورة قيام أي نزاع جديد في الشرق الأوسط، اعتبر الرئيس أن المنطقة لن تتحمل المزيد من الاضطراب.





أضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، "لابد من الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وإيجاد حلول للمشكلات بعيدا عن الصراع، منطقتنا مضطربة منذ 2011، والمنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطراب".





وتابع الرئيس المصري: "في منطقتنا نسعى لإيجاد حلول بعيدا عن الحل العسكري، ولابد أن نسجل الموقف المصرى في ايجاد الحلول مع المحافظة على الثوابت، والأمن القومي العربي، والأمن القومي لدول الخليج.





5- خطر الارهاب

عرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استعداد مصر لاستضافة قمة إفريقية لانشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.





أضاف السيسي خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن أبرز التحديات التي واجهت القارة الأفريقية خلال العام الماضي وقت تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وتحدي تحقيق الاستقرار.



