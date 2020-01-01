شيخ قبيلة التاجوري: مصر هي سند الليبيين بعد الله

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه الشيخ مفتاح محمد التاجوري، شيخ قبيلة التاجوري، التحية للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمهم الشعب الليبي، مشيرا إلى أن مصر هى السند لليبيين بعد الله في كافة المحن التي مرت بها ليبيا.

وأشار "التاجوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الليبيين لا يعشرون في مصر أنهم خارج بلادهم، معقبا: "نشعر أننا بين أخوالنا وأخواتنا"، مؤكدا أنهم يدركون أن مصر ليس لها أطماع في ليبيا.

وأضاف شيخ قبيلة التاجوري، أن علاقاتهم بمصر غنية عن التعريف، لافتا إلى أن كل القبائل الليبية تريد التخلص من الإرهاب والمرتزقة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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